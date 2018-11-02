Как найти инвестора

Четкие финансовые расчеты, лаконичная презентация и активные коммуникации помогут найти инвестора для проекта. Экономить на юристах запрещается.

Для начинающего предпринимателя привлечение инвестиций часто становится одной из важнейших задач. Однако инвестиции могут понадобиться и для работающего бизнеса, который приносит деньги.

В целом, алгоритм поиска инвестора и получения от него средств для развития один и тот же для любого бизнеса. Ниже — конкретные шаги, пройдя которые, можно понять, как получить финансирование от инвестора.

Шаг 1. Подсчитать точную сумму необходимых инвестиций.

Рассчитывая желаемый объем инвестиций, нужно четко понимать, на какие зачади они будут направлены. После этого необходимо составить прогноз, как привлеченные деньги повысят оборот бизнеса и в какой период окупятся.

Без детального бизнес-плана искать инвестора придется долго. Даже если идея будет инновационной, ее все равно нужно отобразить в цифрах в бизнес-плане.

Взамен на деньги инвестор обычно получает долю в проекте, поэтому средств должно быть столько, чтобы их хватило для реализации всех планов. В ином случае, вполне вероятно, придется опять делиться своей долей в бизнесе. Кстати, по такой схеме очень часто фаудеры теряют контроль над проектами.

Шаг 2. Определить тип инвестора.

Обычно проект на первом и втором этапах получает ангельские инвестиции, на втором и третьем — посевные, на четвертом этапе к проекту подключаются большие венчурные капиталисты.

На первом этапе развития проекта есть понятие "бутстрэппинг", когда запуск бизнеса происходит на минимальные деньги основателей, то есть на их личные сбережения. Часто сюда же входит финансовая помощь семьи и друзей.

Еще можно получить небольшие инвестиции от бизнес-ангела. Обычно это успешные бизнесмены, заинтересованные в инвестициях в перспективные стартапы на ранней стадии в обмен на их долю.

Бизнес-ангелы входят в класс венчурного бизнеса, то есть они не дают деньги в долг как банки, но, кроме финансирования, они делятся своими связями и опытом.

На втором и третьем уровнях проект должен показывать стабильный рост. Это дает ему возможность получить "посевные инвестиции", которые относят к венчурным. Суть таких инвестиций в том, чтобы крупные венчурные инвесторы ближе познакомились с проектом, получив небольшую долю — 7-10%.

На четвертом этапе появляются большие венчурные инвестиции. Если бизнес-ангелы вкладывают личные средства, то венчурные капиталисты управляют деньгами других людей, то есть это инвестиционные фонды. Если повезет, после этого этапа проект превратится в "единорога", то есть будет оценен 1 млрд долл.

Также за инвестициями можно обратиться в бизнес-инкубатор или акселератор. Это организации, помогающие развивать стартапы. За свои услуги они просят долю в проекте: в иностранном — 10%, в украинском — 10-30%. Имея долю в проекте, эти структуры заинтересованы в его успешности.

Идти за кредитом в банк нет смысла. Они не кредитуют стартапы, потому что на ранних стадиях их невозможно оценить, а банку нужен оцененный залог.

Шаг 3. Сформировать оффер инвестору в виде презентации.

Инвесторы часто жалуются, что им присылают огромные и непонятные презентации. Это сразу же отталкивает инвестора, которому в день может приходить сотня предложений. Если речь идет исключительно об идее и о финансовых ожиданиях от проекта, достаточно одной или двух страниц.

Чем более лаконичной и читабельной буде презентация, тем больше шансов, что проект заметят. За пару минут ознакомления инвестор сразу должен понять, в чем суть бизнес-модели, какова ее конкурентоспособность, как проект поможет решить конкретную проблему, какой его ожидаемый период монетизации.

Лучше сделать два варианта презентации: короткую и большую. Последняя может пригодиться, если инвестор захочет углубиться в детали проекта.

Основная цель презентации — зацепить внимание инвестора. Инвесторы любят конкретику, им нужно быть уверенными, что инвестиции, которые они вложат в проект, со временем вернутся с премией.

Из презентации следует удалить все лишнее, особенно пафосные и хвалебные речи о фаундере.

Во время презентации инвесторы могут задать вопросы: "Кто вы и кто еще в команде проекта? Чем ваш проект лучше других и что вам позволит стать лидером рынка? Какую проблему решает ваш стартап? Как вы будете продвигать свой бизнес? Суть вашей бизнес-модели? Почему именно эта сумма инвестиций вам нужна?". К таким вопросам нужно хорошо подготовиться.

Вместе с тем, с инвесторами нужно быть осторожными. Есть случаи, когда инвесторы воруют идеи, которые полностью раскрываются, и создают похожие проекты, поэтому раскрывать все карты на первом этапе не стоит.

Шаг 4. Поиск инвестора.

Есть ряд проверенных способов, которые нужно применять одновременно.

Во-первых — поиск среди знакомых и друзей. Теория шести рукопожатий действительно работает, так что вполне реально выйти, например, на Илона Маска. Кстати, думать нужно не только о привлечении денег — иногда для старта бизнеса может хватить каких-то других материальных ценностей.

Во-вторых — активное участие в жизни стартап-сообщества: участие в ивентах и конкурсах, регистрация проекта на краудфандинговых ресурсах: Kickstarter, IndieGoGo, RocketHub, PeerBackers, Booomerang, "Спільнокошт", Na-Starte.

В-третьих — публичная деятельность: ведение блога, активная коммуникация, знакомства. Известные инвесторы часто выступают на различных конференциях, после их выступления можно попытать счастья, рассказав о своем стартапе.

Также важно следить за новостями, в первую очередь — от Украинской ассоциации венчурного бизнеса (UVCA) и Европейской ассоциации бизнес-ангелов. Кстати, UVCA выпустила список инвесторов, который поможет сориентироваться, к кому лучше обратиться за инвестициями.

Шаг 5. Заключение сделки с инвестором.

В сделке обычно фигурируют такие документы: кредитный договор с приложениями, договор на покупку облигаций, опцион на покупку акций, договор на покупку варрантов, договор на куплю-продажу акций, соглашение акционеров. Обычно затраты на юристов берет на себе инвестируемая сторона.

Иногда в документах появляются условия сделки, которые ранее не обсуждались. В связи с этим перед подписанием договор нужно внимательно изучить. Если есть средства на своего юриста, его нужно подключить к этому процессу. Если условия изменились, нужно встретиться с инвестором, вероятно, он хочет поторговаться.

Подписание происходит в присутствии обеих сторон. Нельзя подписывать дополнительные документы в последний момент, если они не были прочитаны.