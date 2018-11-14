OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О чем все говорят сегодня?

О метро на Троещину. КП "Киевский метрополитен" объявило тендер на технико-экономическое обоснование строительства Подольско-Выгуровской линии в направлении жилого массива Троещина.

О расследовании в отношении холдинга Ахметова. Антимонопольный комитет официально сообщил ДТЭК о намерении закрыть трехлетнее расследование против группы.

О "маски-шоу" в Виннице. Служба безопасности проводит обыски в кэшбек IT-компании Letyshops (Винница), а также в квартире директора и владельца компании Игоря Гнатовского.

О "долге Януковича". Россия добивается отклонения последнего из четырех доводов Украины в британском суде, требуя погасить задолженность и выплатить проценты по облигационному займу, полученному в период президентства Виктора Януковича.

Об эффекте от "евроблях". Стоимость новых автомобилей уменьшится в зависимости от объема двигателя, когда вступит в силу закон о снижении акциза на растаможку.

О подготовке проекта госбюджета. Кабмин передал Раде доработанный проект госбюджета на 2019 год.

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Экономическая правда