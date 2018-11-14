СБУ проводит обыск в винницкой IT-компании

Служба безопасности проводит обыски в кэшбэк IT-компании Letyshops (Винница), а также в квартире директора и собственника компании Игоря Гнатовского.

Об этом сообщил офис винницкой IТ-ассоциации на своей странице в Facebook.

"Представители СБУ закрыли директора и собственника Letyshops Игоря Гнатовского в его квартире. Представителей правоохранительных органов в квартиру не пускают, адвоката пустили", – сказали в ассоциации.

По ее данным, обыски также проходят в офисе компании IT-компании Letyshops.

"Я стал свидетелем ситуации, когда неизвестные лица, сообщив, что они из СБУ Киева, хотели попасть домой к владельцам (Letyshops – ред). Прибыли сотрудники МинЧС для взлома, но приехал директор компании и его с супругой закрыли в квартире. Отказались пускать адвоката, о чем нас попросили уведомить общественность и СМИ об этом, и эти люди начали обыск. После прибытия полиции адвоката пустили", - написал глава винницкой IТ-ассоциации Дмитрий Софина.

Данные, изымается ли техника и документы в офисе компании, отсутствуют.

LetyShops - кэшбек-сервис, работает на территории стран СНГ. Количество клиентов, по данным компании, составляет около 6 млн.

В 2017 году IТ-компания была признана лучшим работодателем Виннице по версии IТ-портала DOU.

"Интерфакс-Украина"