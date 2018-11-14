Госбюджет на 2019 год передан нардепам ко второму чтению

Кабинет министров одобрил с трехдневной доработкой проект закона о государственном бюджете на 2019 год ко второму чтению.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина 14 ноября.

Как отметила и.о. министра финансов Оксана Маркарова, дефицит госбюджета остается на уровне 2,3% ВВП.

Она заявила, что доработанный законопроект учитывает изменения поступлений по доходам, в частности, в соответствии с принятым парламентом законопроектом №9260 о повышении ряда рентных и акцизных ставок.

Документ также учитывает предполагаемые поступления от легализации автомобилей на иностранных номерах в соответствии с принятыми изменениями в законодательство.

При этом министр обороны Степан Полторак отметил, что финансирование бюджета в секторе обороны является недостаточным.

"Финансирование не дает нам возможности в полном объеме закупать необходимую технику", - подчеркнул он.

Премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что проект бюджета предусматривает финансирование оборонного сектора в 5,3% ВВП, хотя законодательство предусматривает нижнюю границу в 5% ВВП.

Гройсман заявил, что может поручить Госаудитслужбе проверить расходы на оборону.

"Я предлагаю принять протокол выступления Степана Тимофеевича (Полторака – ред.) и направить от правительства в СНБО свои предложения. Потому что без них мы тут ничего не сделаем. Я поручу Государственной аудитслужбе проверить все расходы на оборону, посмотреть, где есть эффективность, где неэффективность использования, где есть распределение, резервы", - подчеркнул Гройсман.

Напомним, по словам спикера Верховной Рады Андрея Парубия, парламент рассмотрит проект закона о госбюджете на 2019 год во втором чтении 22 ноября.

Верховная Рада 18 октября поддержала проект государственного бюджета на 2019 в первом чтении.

Экономическая правда