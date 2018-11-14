АМКУ закроет расследование о монополизме холдинга Ахметова — глава ДТЭК

Максим Тимченко Фото ЭП

Антимонопольный комитет официально уведомил ДТЭК о намерении закрыть трехлетнее расследование против группы.

Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью Экономической правде.

"Из тех предварительных выводов, которые нам направил АМКУ, не следует, что мы являемся монополистом и злоупотребляем своим положением", - рассказал он.

"Если говорить об обвинениях насчет угольной монополии, то эта ситуация вообще не поддается логике. Более 90% добываемого угля мы продаем нашим же станциям, что по антимонопольному законодательству не включается в долю на рынке", - считает Тимченко.

При этом он отметил, что в секторе тепловой генерации ДТЭК занимает около 75%, но о злоупотреблении монопольным положением речь не идет.

"В сегодняшней модели рынка ни у одного игрока, даже у "Энергоатома", нет рыночной власти. В том смысле, что никто не может сам себе определить объем производства электроэнергии и ее тариф. Все игроки регулируются государством. Поэтому и не может быть злоупотребления монопольным положением. Нам Минэнерго определяет объемы производства, а НКРЭ — доходную составляющую", - утверждает Тимченко.

Между тем, АМКУ заявил о готовности рассмотреть вопрос о монополии ДТЭК Ахметова даже без участия истцов. 6 ноября рассмотрение дела о монопольном положении на рынке электроэнергии компании "ДТЭК" Рината Ахметова было перенесено на 20 ноября.

НКРЭКУ, которая в июне 2015 года была заявителем по этому делу, на заседание своего представителя не направила. Представитель "Укрэнерго", которая также была заявителем по делу, пришел на заседание без доверенности, и, не имея полномочий, присутствовал в режиме свободного слушателя.

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Экономическая правда