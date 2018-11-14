Россия обжаловала решение британского суда по "долгу Януковича"

Россия добивается отклонения последнего из четырех доводов Украины в британском суде, требуя погасить задолженность и выплатить проценты по облигационному займу, приобретенному в период президентства Виктора Януковича.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

The Law Debenture Trust, представляющая интересы РФ как владельца выпуска евробондов Украины на 3 млрд долларов, по поручению Минфина России подала в Верховный суд Великобритании апелляцию на решение Апелляционного суда Англии по доводу Украины о выпуске еврооблигаций под давлением российской стороны.

Ожидается, что рассмотрение апелляции состоится в Верховном суде Великобритании не ранее июня 2019 года.

В сентябре Апелляционный суд Англии вынес решение по апелляции, поданной Украиной, в отношении решения Высокого суда Лондона, обязывающего Украину погасить задолженность и выплатить проценты по облигационному займу, приобретенному Россией за счет средств Фонда национального благосостояния.

Апелляционный суд подтвердил правомерность отказа Украине в рассмотрении трех из четырех оснований, заявленных ею с целью избежать выполнения обязательств по этим еврооблигациям.

В то же время суд констатировал, что четвертый аргумент о том, что выпуск еврооблигаций был сделан под давлением России, не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса.

По мнению Минфина РФ, четвертый довод Украины, как и остальные три основания, также должен быть отклонен без проведения судебного процесса.

Правительство Николая Азарова получило кредит в рамках договоренностей между президентом РФ Владимиром Путиным и экс-президентом Виктором Януковичем в декабре 2013 года.

30 декабря 2015 года Кабинет министров Украины принял решение о введении моратория на выплату долга РФ.