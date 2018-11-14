Новые автомобили подешевеют благодаря "закону о евробляхах" — СМИ

Стоимость новых автомобилей уменьшится в зависимости от объема мотора, когда вступит в силу закон о снижении акциза на растаможку.

Об этом сообщает autoconsulting.

Согласно расчетам, стоимость растаможки уменьшится в зависимости от объема мотора.

Например, сейчас акциз на автомобиль Citroen C1 с двигателем до 1 л находится на уровне 101,8 евро. Если рассчитать акциз по формуле нового "закона о легализации евроблях", то он составит 49,9 евро.

На Skoda Octavia с мотором 1,8 литров ставка акциза сегодня составляет 480,6 евро. По формуле она будет на уровне 90 евро.

На Toyota Camry с мотором 2494 см3, акциз сегодня 688,34 евро. Однако по новой формуле он составит 124,7 евро.

По сегодняшним ставкам, в стоимости Mercedes-Benz S-Class с мотором объемом 3982 см3 будет акциз 8,8 тыс евро. По новой формуле он сократится до 392,2 евро.

На Land Cruiser 200 с мотором объемом 4608 см3 акциз сегодня – 10,1 тыс евро. По формуле он будет равен 460,8 евро.

Отмечается, что на Mercedes-Benz G-Class, с мотором объемом 5461 см3 сегодня, акциз на уровне 12,06 тыс евро. По формуле он уменьшится до 546,1 евро.

Что касается автомобилей с дизельными двигателями, то здесь аналогичная ситуация, утверждает издание.

Когда вступит в силу закон №8487, растаможка Renault Logan с 1,5-литровым дизелем обойдется в 112,5 евро вместо 154,5 евро.

На BMW X5 30d с мотором 2998 см3 акциз сегодня - 6,2 тыс. евро. По новому закону акциз составит 224,85 евро.

На Lexus LX450d с мотором объемом 4461 см3 акциз сегодня - 9,85 тыс. евро. По формуле он будет на уровне 669,15 евро.

При этом, как утверждает издание, снижение розничной цены на автомобили может быть еще больше – примерно на 20% — из-за снижения НДС.

"После вступления в силу закона подешевеют абсолютно все новые автомобили. Но больше всего подешевеют новые бензиновые авто с объемом мотора от 3 литров и выше. А также - новые дизельные автомобили с объемом мотора от 2,5 литра и выше", - пишет издание.

"Таким образом, законодатели стимулируют рост авторынка в сегменте многокубатурных авто, которые, по странному стечению обстоятельств, будут облагаться затем налогом на роскошь в 25 тыс грн\год", - отмечается в материале.

Накануне Верховная Рада проголосовала за законопроект, который снижает акцизы на растаможку автомобилей и устанавливает сроки на льготное растаможивание автомобилей.

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