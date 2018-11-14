Метро на Троещину: Объявлен тендер на проектные работы

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КП "Киевский метрополитен" объявило тендер на технико-экономическое обоснование строительства Подольсько-Выгуровской линии в направлении жилищного массива Троещина.

об этом говорится на сайте публичных госзакупок Prozorro.

"Строительство Подольсько-Выгуровской линии Киевского метрополитена от Кольцевой дороги на жилищный массив Выгуровщина-Троещина с двумя электродепо (проектные работы. Стадия "ТЭО")", - говорится в объявлении.

Ожидаемая стоимость проектных работ составляет 148,5 миллиона гривень. Проектные работы должны завершиться к концу 2019 года.

Начало аукциона запланировано на 30 ноября.

Ранее сообщалось, что китайская China Railway International Group подтвердила завершение предварительного технико-экономического обоснования проекта строительства четвертой ветки метро в Киеве.

Стоимость строительства оценивается в 2 млрд долларов, при этом 85% от прогнозируемой стоимости проекта предлагается обеспечить за счет кредита от китайских финансовых учреждений.

По проекту строительства новой линии метрополитена ее протяженность будет почти 30 км с 13-ю станциями. Также будет построена пересадочная линия протяженностью 1 км между кольцевой электричкой и новой четвертой линией.

Для ее эксплуатации должно быть построено два электродепо - основное "Троещина" и второе - "Гатное". Предполагается, что строительство продлится 5 лет. Начать его смогут после достройки Подольско-Воскресенского моста.

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Экономическая правда