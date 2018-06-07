OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ
О Данилюке, Антикоррупционном суде и МВФ.
О Данилюке. Данилюк все. Уволили. На прощание он жестко "проехался" по депутатам и Гройсману. А еще ответил на многочисленные обвинения.
О RAB-тарифах. Секретариат Энергетического Сообщества опубликовал отчет, в котором рекомендовал Нацкомиссии по энергетике и коммунальным тарифам внести изменения в методику расчета RAB-тарифов.
О зерне. Австралийский зерновой гигант GrainCorp открыл представительство в Украине.
Об Антикоррупционном суде. "Санта-Барбара" закончилась. Верховная Рада поддержала законопроект №7440 о создании в Украине Высшего антикоррупционного суда. Но этого все равно не достаточно для получения транша МВФ.
О медреформе. Отставка Данилюка остро поставила вопрос финансирования медицинской реформы.
Об украинском бензине. Компании крупных сетей АЗС начали системные закупки нефтепродуктов производства Кременчугского НПЗ.
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Попрощались, но забыли сказать: Украина вынуждает МВФ паковать чемоданы
Правительство готовится к прощанию с Международным валютным фондом. ЭП объясняет, почему, скорее всего, программа сотрудничества будет сорвана, и как это связано с последними скандалами. (укр)