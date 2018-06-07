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Данилюк обвинил некоторых нардепов в "игре" в пользу Коломойского

Четверг, 7 июня 2018, 17:05
 

Некоторые депутаты Верховной Рады противодействовали подаче иска против Коломойского в Лондонский суд по делу Приватбанка.

Об этом заявил Александр Данилюк перед голосованием за его увольнение с должности министра финансов.

Среди своих основных достижений он назвал национализацию Приватбанка.

"Минфин не побоялся взять лидерство, что позволило защитить интересы 20 млн граждан от одной из крупнейших олигархических группировок", - сказал Данилюк.

"Хотя те, кто должен был этим заниматься вместе со мной, трусливо прятались по кабинетам", - заявил он, глядя в сторону правительственной ложи, где сидели Владимир Гройсман и министр Кабинета министров Александр Саенко.

Данилюк добавил, что были и другие представители власти, которые "откровенно работали на частные интересы".

"Я инициировал процесс против Коломойского в Лондонском суде, подав иск о мошенничестве, и в этом зале присутствуют люди, которые мешали всеми методами это сделать, а также предлагали мне договориться", - заявил он.

Данилюк также отметил, что те же народные депутаты препятствовали внедрению системы автоматического возмещения НДС.

Как сообщалось, Высокий Суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова, а также шести компаний, которые, вероятно, им принадлежат или ими контролируются.

Ранее Приватбанк обратился в лондонский суд с целью вернуть выведенные средства и погасить невыполненные обязательства банка по рефинансированию. 

Экономическая правда

Данилюк авиация Приватбанк Гройсман Минфин
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