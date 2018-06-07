Без транша МВФ медицинская реформа остается в зоне риска

Продолжение сотрудничества с МВФ необходимо для реализации медицинской реформы.

Об этом говорится в статье ЭП "Попрощались, но забыли сказать: Украина заставляет МВФ паковать чемоданы".

Как отмечается в статье, на сегодня существуют политические и финансовые риски внедрения реформы.

"Данилюк - политический союзник Ульяны Супрун, и реформа здравоохранения согласована с министром финансов. Смена руководства в Минфине может скорректировать план ее внедрения", - говорится в статье.

"Второй риск - финансовый - лежит в плоскости сокращения расходов. Если будет секвестр, под нож могут пойти не только расходы на инфраструктурные проекты, строительство и малоэффективные программы, но и реформаторские планы, которые нуждаются в дополнительном финансировании", - добавляется там.

По информации Минздрава, с 1 июля на новый формат финансирования должны перейти 149 первичных учреждений в 22 областях.

"На 149 заведений, с которыми заключены договоры, на второе полугодие будет выделено около 1,5 млрд гривен. Другие учреждения здравоохранения, как и раньше, будут финансироваться через механизм субвенции. Они должны подписать договор с Национальной службой здоровья в конца 2018", - объясняет глава этого ведомства Олег Петренко.

Вторая волна перехода ожидается осенью. Таким образом, к концу 2018 планируется отойти от содержания первичного звена за счет субвенции.

В конце июля Национальная служба здоровья объявит вторую волну подписания договоров с учреждениями, оказывающими первичную медицинскую помощь.

Для того, чтобы подписать договор с НСЗУ и получать финансирование по новой модели, медучреждения должны стать коммунальными некоммерческими предприятиями, подключиться к электронной системе здравоохранения и подписывать декларации пациентов о выборе врача первичной медицинской помощи.

Детальнее читайте в статье: Попрощались, но забыли сказать: Украина вынуждает МВФ паковать чемоданы

Экономическая правда