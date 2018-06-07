Антикоррупционного суда недостаточно для получения транша МВФ

Невыполненными остаются еще два ключевых требования МВФ: повышение цены на газ в зависимости от цены импорта и сбалансирования государственного бюджета.

Об этом говорится в статье ЭП "Попрощались, но забыли сказать: Украина заставляет МВФ паковать чемоданы".

По информации издания, МВФ считает государственный бюджет на текущий год несбалансированным и настаивает на пересмотре государственного бюджета в части сокращения расходов.

Как рассказали изданию источники, знакомые с позицией кредитора, обсуждается целесообразность пересмотра дефицита бюджета с текущих 2,5% ВВП до 3,5-4% ВВП.

Сбалансированный государственный бюджет - ключевое требование, после выполнения которой МВФ традиционно выделяет финансирование любой стране.

Это означает, что даже принятие закона о Антикоррупционный суд и повышение тарифов на газ не гарантирует получение транша.

Сразу после одобрения бюджета на 2018 МВФ заявил, что в нем есть значительные фискальные риски: быстрый рост расходов и нереалистичные доходы.

Детальнее читайте в статье: Попрощались, но забыли сказать: Украина вынуждает МВФ паковать чемоданы

Экономическая правда