Австралийский зерновой гигант открыл филиал в Украине

Австралийский зерновой гигант GrainCorp открыл представительство в Украине.

Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на данные украинского государственного реестра.

Отмечается, что новая фирма GrainCorp Ukraine Ltd была зарегистрирована 14 мая 2018 года. Она планирует торговать сельскохозяйственным сырьем, зерном, семенами и кормами для животных.

Ранее в компании заявляли, что планируют выйти на украинский рынок до урожая 2018 года.

GrainCorp является одним из ведущих экспортеров зерна в Австралии, имеет глобальные офисы в Северной Америке, Великобритании, Европе, Китае и Сингапуре.

Экономическая правда