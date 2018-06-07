Австралийский зерновой гигант открыл филиал в Украине
Четверг, 7 июня 2018, 12:35
powered by lun.ua
Австралийский зерновой гигант GrainCorp открыл представительство в Украине.
Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на данные украинского государственного реестра.
Отмечается, что новая фирма GrainCorp Ukraine Ltd была зарегистрирована 14 мая 2018 года. Она планирует торговать сельскохозяйственным сырьем, зерном, семенами и кормами для животных.
Ранее в компании заявляли, что планируют выйти на украинский рынок до урожая 2018 года.
GrainCorp является одним из ведущих экспортеров зерна в Австралии, имеет глобальные офисы в Северной Америке, Великобритании, Европе, Китае и Сингапуре.
Экономическая правда