Данилюк: Принцип "нет человека — нет проблемы" не сработает

Государственные органы власти являются слабыми, ангажированными и коррумпированными, поэтому увольнение министра с должности не решит этих проблем.

Об этом заявил Александр Данилюк перед голосованием за его увольнение с должности министра финансов.

"Когда вы наделили меня полномочиями министра финансов, я шел строить эффективную современную финансовую систему Украины, бороться с коррупцией, с "разбазариванием" государственных средств, я шел создавать современную эффективную службу финансовых расследований. С честью и достоинством я отстаивал интересы страны перед международными партнерами", - сказал он.

Данилюк добавил, что написанное им письмо послам G7 "содержит общеизвестные факты".

"В частности, больше года Государственная фискальная служба имеет полулегитимного и полностью управляемого главу. Работа ГФС пронизана коррупцией и конфликтом интересов. Ситуация с ГФС типична для всех важных органов Украины - это слабость, ангажированность, коррупция и неверие граждан. Скажите, что здесь неправда? Если не согласны с тем, что я озвучил - голосуйте за мою отставку. Нет человека - нет проблемы", - сказал Данилюк.

При этом он добавил, что в XXI веке такие принципы решения системных проблем не работают.

"Надо принимать государственные решения. А не руководствоваться "подростковыми комплексами", которые будут стоить государству миллиарды", - заявил Данилюк.

Как сообщалось, 7 июня представление премьер-министра Владимира Гройсмана об увольнении Данилюка с должности поддержали 254 народных депутата.

Исполняющей обязанности министра финансов станет первая заместительница Данилюка Оксана Маркарова.

Ранее сообщалось, что 23 мая Данилюк на заседании правительства безуспешно пытался добиться назначения своего советника Яны Бугримовой на должность заместителя министра.

Публичная трансляция заседания была прекращена, однако присутствовавшие на Кабмине сообщили, что после короткой перепалки с Гройсманом министру было отказано в его просьбе. В ходе обмена мнениями Данилюк даже допустил подготовку представления о его отставке.

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Экономическая правда