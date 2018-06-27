OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О "зеленых тарифах", кибератаках и бизнесе Януковича.

О зеленых тарифах. Группа народных депутатов предлагает с 1 октября уменьшить на 50% тарифы для солнечных станций мощностью более 100 МВт, а также урезать тариф для всех ветростанций мощностью более 100 МВт на 30%.

О кибератаках. Российские хакеры заражают компьютеры украинских компаний вредоносным ПО, обеспечивающим несанкционированный доступ к ним (т.н. "back doors") для более масштабной атаки.

О снижении гривни. Национальный банк объясняет снижение покупательной способности гривни с 1996 года в 14 раз кризисными периодами, которые сопровождались всплесками девальвации и инфляции.

О бизнесе Януковича. Основатель российской MosCityGroup бизнесмен Павел Фукс переоформляет десятки газовых месторождений в Украине на новые дочерние компании.

О стратегии развития Приватбанка. Министерство финансов Украины утвердило стратегию развития Приватбанка до 2022 года.

О Коломойском. Хозяйственный суд Днепропетровской области вернул Национальному банку иски, поданные в июне к бывшему совладельцу Приватбанка Игорю Коломойскому по взысканию 4,855 млрд гривен.

О санкциях. Российская платежная система "Юнистрим" продолжает работать в Украине, обходя санкции через британскую систему CEL.INT.

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Диггеры в галстуках, или Как Гройсман и Яценюк борются за нефтегазовые деньги Фукса

Сфера распределения лицензий на добычу нефти и газа — бездонный источник дохода. Первой в Украине это поняла команда экс-президента Януковича. Соратники Гройсмана и поклонники Яценюка не отстают.