Фукс реорганизовывает газовый бизнес Януковича
Основатель российской MosCityGroup бизнесмен Павел Фукс переоформляет десятки газовых месторождений в Украине на новые дочерние компании.
Об этом говорится в статье на Экономической правде.
В 2017 году фирма "Голден Деррик" усилиями Фукса и близкого к Петру Порошенко Александра Грановского с помощью судов восстановила полтора десятка лицензий на нефтегазовые площади в Полтавской области.
Теперь Фукс передает эти спецразрешения родственным структурам, чтобы не допустить возврата участков государству.
По данным ЭП, компания "Голден Деррик", переименованная в "Ист Юроуп Петролеум", создала 18 дочерних компаний, которые указывают основным видом своей деятельности разведочное бурение и добычу углеводородов.
На каждую из них команда Фукса готовится передать по одной лицензии.
Например — на ООО "ГЛК-инвест" будут оформлены права разработки Гулаковской нефтегазовой площади, на ООО "ЗВС инвест" — Зуевской, на ООО "НДК инвест" — Ново-Диканской, на ООО "РНК инвест" — Руновщинской.
Названия "дочек" (три заглавные буквы) соответствуют названию лицензии на участок, которая будет передана этим "дочкам".
Как сообщалось, в сентябре 2016 года после более двух лет судебных разбирательства компания "Голден Деррик" вернула себе право на разработку украинских газовых месторождений.
В частности, Государственная служба геологии и недр в конце августа - начале сентября возобновила "Голден Деррик" действия трех специальных разрешений (лицензий) на газовые площади в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.
ООО "Голден Деррик" получила скандальную известность в 2011 г., в течение которого ей на внеконкурсной основе было выдано более двух десятков специальных разрешений на пользование недрами.
Такие успехи связывали с лоббированием бизнеса компании министром энергетики Эдуардом Ставицким, представляющим интересы Александра Януковича.
На данный момент, 33% ООО "Голден Деррик" владеет государственная НАК "Надра Украины".
Остальные 67% - оффшору Hartlog Limited из орбиты владельца MosCityGroup Павла Фукса. Он известен скупкой токсичных активов у окружения Виктора Януковича.
Подробнее читайте в статье на Экономической правде: Диггеры в галстуках, или Как Гройсман и Яценюк борются за нефтегазовые деньги Фукса
Экономическая правда
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