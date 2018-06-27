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В НБУ назвали причины падения ценности гривни в 14 раз

Среда, 27 июня 2018, 10:15
 

Национальный банк объясняет снижение покупательной способности гривни с 1996 года в 14 раз кризисными периодами, которые сопровождались всплесками девальвации и инфляции.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

"Изменение покупательной способности национальной валюты - неизбежное следствие изменений в экономике любой страны, которая проходит через периоды и экономического роста, и кризисов. Макроэкономические изменения в Украине на протяжении лет, прошедших со времен денежной реформы в 1996 году, не могли не сказаться на количестве потребительских товаров, которые можно купить за одинаковое количество гривен", - говорится в сообщении.

По данным регулятора, наибольшее падение покупательной способности гривни пришлось на кризисные периоды, которые сопровождались всплесками девальвации и инфляции.

Именно в 1996, 1998-2000, 2004 и 2008 годах гривня потеряла большую часть своей первоначальной покупательной способности.

 

При этом, как отметили в НБУ, последние два года регулятор проводит свою политику на основе режима инфляционного таргетирования.

"Как показывает мировой опыт, именно этот режим позволяет центральным банкам наиболее эффективно выполнять функцию обеспечения ценовой стабильности и сохранять покупательную способность денежной единицы", - отметили в Нацбанке.

Там также добавили, что переход к новому монетарному режиму уже позволил снизить инфляцию – как в сравнении с кризисными показателями 2014-2015 годов, так и со средними показателями 1996-2013 годов.

В дальнейшем целью монетарной политики НБУ является снижение инфляции до среднесрочной цели в 5% и удержание ее на этом уровне.

При этом рост уровня цен сопровождался и изменениями в номинальных и реальных доходах населения, говорят в НБУ.

"В частности, среднедневная заработная плата по сравнению с 1996 годом выросла более чем в 50 раз. Кроме того, существенно возросла роль безналичных расчетов и изменились модели поведения потребителей", - объяснил регулятор.

 

Все эти факторы побудили Нацбанк к оптимизации номинального ряда гривни. Сейчас он перегружен - содержит 17 номиналов (8 номиналов монет и 9 номиналов банкнот). В международной практике номинальные ряды насчитывают в среднем 12 номиналов денежных знаков.

"После оптимизации номинального ряда, в том числе за счет вывода из обращения мелких монет (1, 2, 5, 25 копеек) и введение в оборот металлических монет номиналом 1, 2, 5, 10 гривен, номинальный ряд гривни будет насчитывать 11 номиналов: 6 номиналов монет и 5 номиналов банкнот, соответствующий мировым стандартам и облегчит наличные расчеты", - заключили в Нацбанке.

Экономическая правда

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НБУ гривня девальвация инфляция
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