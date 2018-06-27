Минфин утвердил стратегию развития Приватбанка

Министерство финансов Украины утвердило стратегию развития Приватбанка до 2022 года.

Об этом говорится в пресс-релизе банка.

"И.о. министра финансов Оксана Маркарова подписала приказ об одобрении стратегии развития АО КБ "Приватбанк", утвержденной ранее независимым наблюдательным советом финансового учреждения", - отмечается в сообщении.

Документ предусматривает внедрение эффективной системы управления рисками, решение проблемы с неработающими кредитами, а также ряд изменений, направленных на повышение эффективности и уменьшение затрат.

"Утвержденная стратегия базируется на динамических прогнозах роста рынка, поэтому банк будет максимально гибким в своих усилиях по стимулированию розничного сегмента и кредитовании малого и среднего бизнеса. Взвешенное участие в корпоративном сегменте позволит установить оптимальный баланс между финансовой привлекательностью и рисками", - отметил председатель набсовета Приватбанка Энгина Акчакоча.

Предусматривается, что в 2022 году Приватбанк получит 8,4 млрд гривен чистой прибыли и будет готов к выходу государства из капитала.

Суммарный доход для акционера в период с 2018 по 2022 годы составит 81 млрд гривен, без учета средств, которые Приватбанк намерен вернуть через суды.

"Мы считаем, что практическая имплементация положений стратегии будет способствовать укреплению сильных сторон банка и его позиций на рынке, обеспечивая при этом приемлемый уровень доходности на уровне с лучшими игроками. Гарантом имплементации утвержденной стратегии развития будет независимый наблюдательный совет банка", - сказала Маркарова.

Напомним, Наблюдательный совет Приватбанка на заседании 27 апреля утвердил Стратегию его развития на период до 2022 года.

Экономическая правда