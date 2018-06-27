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Выезд Коломойского из Днепра спас его от исков НБУ

Среда, 27 июня 2018, 15:05
 

Хозяйственный суд Днепропетровской области вернул Национальному банку иски, поданные в июне к бывшему совладельцу Приватбанка Игорю Коломойскому по взысканию 4,855 миллиарда гривен.

Об этом свидетельствуют материалы суда, передает FinClub.

9 июня НБУ подал 4 иска к Коломойскому в Хозсуд Днепропетровской области. Цель исков - обеспечить погашение кредитов рефинансирования, которые НБУ предоставил Приватбанку в период между 2008 и 2015 годами. Коломойский был поручителем по 4 кредитным договорам: от 24 октября 2008 года (задолженность 1,287 млрд грн); от 3 марта 2009 года (задолженность 1,799 млрд грн); от 2 октября 2014 года (задолженность 503,1 млн грн); от 5 декабря 2014 года (задолженность 1,266 млрд грн).

Всего НБУ потребовал взыскать с Коломойского как поручителя по кредитам рефинансирования – 4,855 млрд грн. По данным НБУ, Коломойский стал поручителем по этим кредитам 27 мая и 5 августа 2016 года.

Однако суд отказал Нацбанку в открытии судебного производства. В Миграционной службе суду сообщили, что бывший совладелец Приватбанка снялся с регистрации в Днепропетровской области 23 марта 2017 года. Кроме того, судом установлено, что Коломойский 11 октября и 13 октября 2017 года продал свои квартиры. При этом суд не нашел другой недвижимости у бизнесмена. В то же время Коломойский был принят на временный консульский учет в Швейцарии с 27 января 2016 по 1 июля 2020 годы. Его местом жительства сейчас является Женева.

В связи с этим, суд вернул иски НБУ с требованием направить их по месту жительства истца. В начале июня НБУ направил параллельно иски в Суд первой инстанции в Женеве.

Как рассказала изданию замглавы НБУ Екатерина Рожкова, сумма претензий по этим искам составляла около 5 млрд грн.

"Мы подали в Украине иски на 5 млрд грн, и в Женеве на 5 млрд грн. Попытки урегулировать эту ситуацию с имущественными поручителями не увенчались успехом, поэтому мы подали иск против имущественного и финансового поручителя", - сообщила она.

Как сообщалось, в начале июня НБУ засыпал хозяйственные суды исками против компаний, которые были поручителями по рефинансированию, выданному Приватбанку до национализации.

Напомним, Национальный банк подал новые иски в суды Швейцарии и Украины против одного из бывших акционеров Приватбанка Игоря Коломойского.

Экономическая правда

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