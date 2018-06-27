Нардепы предлагают отменить высокие "зеленые тарифы" для Ахметова

Группа народных депутатов предлагает с 1 октября уменьшить на 50% тарифы для солнечных станций мощностью более 100 МВт, а также урезать тариф для всех ветростанций мощностью более 100 МВт на 30%.

Об этом сообщают "Наші гроші".

Соответствующая норма предлагается законопроектом №8449-4.

Урезание тарифа пока касается только компании ДТЭК Рината Ахметова, которая является владельцем Ботиевской ВЭС в Запорожской области мощностью 200 МВт.

Также ДТЭК строит солнечную станцию мощностью 200 МВт в Днепропетровской области.

Все остальные ветроэлектростанции и солнечные станции в Украине на сегодня имеют мощность меньше, чем 100 МВт.

Авторы законопроекта указывают, что при Януковиче для Клюева и Ахметова были созданы привлекательные условия в виде высоких коэффициентов "зеленого" тарифа на альтернативную энергетику, льготных кредитов, дотаций от государства.

"Так, на присоединение к сетям ОЭС Ботиевской ВЭС, что входит в группу ДТЭК, были потрачено около 400 млн грн, которые были включены в тарифы всем украинским потребителям", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы законопроекта объясняют, что в Украине зеленые тарифы в 2-3 раза выше, чем в Европе. Так "солнечные" тарифы в Украине утверждены на уровне 0,15 евро за кВт-ч, в Германии - 0,045 евро.

Тариф на "ветер" в Украине составляет 0,102 евро, в Европе - около 0,05 евро за кВт-час.

В Раде также зарегистрированы другие законопроекты, которые предлагают зафиксировать нынешний высокий уровень "зеленого тарифа" как минимум до 2020 года.

Этот законопроект подписали ряд нардепов, связанных с бизнесом на альтернативной энергетике.

Законопроект №8449-1 предлагает отсрочить введение тарифных аукционов до 2025 года для крупных станций и увеличить тариф для тех, кто будет использовать отечественное оборудование. Среди соавторов законопроекта является представитель БПП Максим Ефимов, связанный с производством оборудования для ветровой энергетики.