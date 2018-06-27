Российская платежная система обходит украинские санкции через Британию

Российская платежная система "Юнистрим" продолжает работать в Украине, обходя санкции через британскую систему CEL.INT.

Об этом сообщает российский "Коммерсант".

В колл-центре системы изданию сообщили, что переводы в Украину осуществляются через офисы "Юнистрима" и партнеров.

В офисе "Юнистрима" пояснили, что перевод можно провести только в евро, а выдачей средств в Украине занимается британская платежная система CEL.INT. У нее заключены договоры с украинскими банками — в итоге платеж, отправленный из России через "Юнистрим", выдается на Украине Ощадбанком, Юнексбанком, Аккордбанком, Credit Optima Bank и IBox Bank.

Как отмечает издание, до 20 июня переводы из России в Украину можно было провести прямо с сайта "Юнистрима", сейчас такая возможность пропала.

Раньше "Юнистрим" проводил платежи в Украину не только через CEL.INT, но и через украинскую Welsend, которая принадлежит государственному Укргазбанку.

Издание отмечает, что информацию об этом в открытом доступе в последний раз предоставлял сотрудник "Юнистрима" 8 июня на официальной странице платежной системы в "ВКонтакте".

Однако, как следует из рассылки "Юнистрима", с 21 июня (то есть после отзыва лицензии у Tyme — ЭП) единственной платежной системой для выдачи переводов в Украине осталась CEL.INT.

Напомним, Национальный банк Украины отменил регистрацию международной платежной системы "TYME". Причиной для этого стало то, что латежная система TYME работала с российской системой Contact, помещенной в мае в санкционный список.

Экономическая правда