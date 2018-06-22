OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О земельном моратории, теневой экономике и новых аэропортах.

О земельном моратории. Впервые в Украине создана Общественная коалиция за отмену моратория на куплю-продажу сельскохозяйственных земель.

О ценах на топливо. Операторы розничного рынка нефтепродуктов продолжают снижать стоимость топлива.

О новом законе о валюте. Закон "О валюте и валютных операциях" даст возможность украинцам инвестировать в ценные бумаги на международных рынках и размещать средства на счетах любых банков мира.

О санкциях. Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций для 14 физических лиц и 30 юридических из России.

О теневой экономике. Уровень теневой экономики в Украине в 2017 году снизился до 31% ВВП, сократившись на 4 процентных пункта по сравнению с показателем 2016 года.

О новых аэропортах. Министерство инфраструктуры намерено создать в Украине 50 аэропортов, пять из которых будут международными авиахабами, еще 20 – обслуживать международные рейсы.

О госбюджете. По результатам пяти месяцев года выполнение общего фонда бюджета составило 99%, а с учетом спецфонда - 100%.

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