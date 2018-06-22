Минфин опроверг необходимость секвестра госбюджета

По результатам пяти месяцев года выполнение общего фонда бюджета составило 99%, а с учетом спецфонда - 100%.

Об этом заявила новый руководитель Минфина - и.о. министра финансов Оксана Маркарова в интервью "Экономической правде".

"По результатам пяти месяцев выполнения общего фонда бюджета по доходам у нас - 99%, а если с учетом спецфонда - 100%. Мы уточнили некоторые цифры, проанализировали статьи, по которым в первом квартале было невыполнение, и сейчас видим, что в мае-июне ситуация с наполнением бюджета выравнивается", - отметила она.

Руководительница Минфина подчеркнула, что не видит причин для секвестра государственного бюджета.

"Я не вижу оснований для пересмотра. Конечно, риски есть всегда, и задача Минфина - эти риски уменьшать. Именно поэтому мы не только проводим мониторинг, но и есть план действий в отношении некоторых поступлений в бюджет через ГФС и поступлений в Пенсионный фонд", - подчеркнула она.

Секвестр — это сокращение расходов при исполнении отдельных статей или всего государственного бюджета по причине просчётов при составлении бюджета, возникновением форс-мажорных обстоятельств.

Как сообщалось, по данным Счетной палаты, общий фонд государственного бюджета в первом квартале 2018 года недополучил 65,9 миллиарда гривен, или 22,5% от плана поступлений.

Полный текст интервью с Маркаровой читайте по ссылке: Глава Минфина Оксана Маркарова: Это государственная служба, а не бизнес, где можно просто встать и уйти

Экономическая правда