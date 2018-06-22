Сети АЗС продолжают снижать цены на топливо

Почему мы подписали Меморандум за отмену моратория на продажу земли ЭП вместе с другими 19 организациями вошла в Коалицию за отмену моратория на продажу земли. Главное требование — отменить мораторий с 1 января 2019 года. (укр)

Новые правила для импортных авто. Что Рада предлагает сделать с "евробляхами" В Верховной Раде зарегистрированы законопроекты, призванные уменьшить стоимость импортных авто и поставить точку в истории с их нелегальным ввозом. Как именно это будет происходить — в материале председателя налогового комитета парламента Нины Южаниной для ЭП. (укр)