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Сети АЗС продолжают снижать цены на топливо

Пятница, 22 июня 2018, 15:30
 

Операторы розничного рынка нефтепродуктов продолжают снижать стоимость топлива.

Об этом сообщает enkorr.

В сети автозаправочных станций Socar цены бензинов опустились на 40 коп./л, дизельное топливо – на 50 коп./л.

"Параллель" снизила цены на бензины и ДТ на 33 коп./л. Одесская сеть "Катрал" – понизила цены на все виды топлива на 10 коп./л.

Средние по стране цены моторного топлива снизились на 2 коп./л.

Напомним, с 20 по 21 июня ряд сетей АЗС снизили цены топлива в пределах 50 копеек за литр.

Экономическая правда

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