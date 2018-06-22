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В Украине появилась коалиция за отмену моратория на продажу земли

Пятница, 22 июня 2018, 14:10

Впервые в Украине создана Общественная коалиция за отмену моратория на куплю-продажу сельскохозяйственных земель.

Коалиция объединила сторонников отмены моратория, представляющих различные сферы общественной и профессиональной деятельности. В объединение входят сельхозпроизводители, правозащитники, экономисты, банкиры, политики и журналисты.

Главное требование - отменить мораторий с 1 января 2019 года.

Представители 20 организаций, в том числе и "Экономическая правда", подписали Меморандум, в котором сформулировано 14 причин, по которым мораторий должен быть немедленно отменен.

Также в документе приведены 8 ключевых принципов, по которым, по мнению коалиции, необходимо открыто рынок сельскохозяйственных земель.

В частности, среди ключевых принципов следующие:

  1. На первом этапе право приобретения сельхозземель должны иметь исключительно украинские граждане и украинские юридические лица.
  2. Создание условий для обеспечения равного доступа к банковскому кредитованию для малых и средних производителей.
  3. Создание агентства по предоставлению кредитных гарантий и благоприятных условий для привлечения внешних гарантий.
  4. Ограничение максимального количества земель в собственности одного физического или юридического лица с учетом возможных связей собственности и контроля.
  5. Установление минимальной цены продажи.
  6. Продажа государственных и коммунальных земель через прозрачные конкурентные процедуры.
  7. Обеспечение прав арендаторов в случае перехода земельных участков к новому владельцу.
  8. Особые условия должны создаваться для банков для использования земли в качестве залога.

Меморандум также призывает представителей власти публично определиться относительно моратория.

В частности, президента - выразить четкую публичную позицию по отношению к воздействию моратория на благосостояние граждан и экономику страны;

Премьер-министра - внести на рассмотрение парламента проект закона об обороте земель;

Уполномоченного Верховной Рады по защите прав человека и народных депутатов - сделать представление в Конституционный суд о признании моратория нарушающим конституционные права граждан;

народных депутатов - принять закон об обороте земель до начала избирательной кампании.

Меморандум открыт для подписания другими организациями и народными депутатами.

Экономическая правда

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