Мининфраструктуры намерено создать 50 аэропортов до 2030 года

Министерство инфраструктуры намерено создать в Украине 50 аэропортов, пять из которых будут международными авиахабами, еще 20 – обслуживать международные рейсы.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на презентации украинской транспортной стратегии до 2030, передает "Интерфакс-Украина".



"В авиационной отрасли мы видим создание 50 аэропортов по всей территории Украины. Мы не говорим про 50 "Борисполей" - мы говорим минимум о пяти международных хабах, минимум о 20 аэропортах, которые будут обеспечивать международное сообщение, а также еще о 20, которые будут обеспечивать регионы", - заявил он.



По его словам, среднее время, которое должна занимать дорога к аэропорту с любой точки страны, должно сократиться до 1 часа.



В плане развития авиационной отрасли - открытие 350 направлений для полетов со всех аэропортов Украины.



Напомним, ранее Омелян анонсировал создание в Украине двух новых авиакомпаний.

Экономическая правда