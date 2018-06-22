Мининфраструктуры намерено создать 50 аэропортов до 2030 года
Министерство инфраструктуры намерено создать в Украине 50 аэропортов, пять из которых будут международными авиахабами, еще 20 – обслуживать международные рейсы.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на презентации украинской транспортной стратегии до 2030, передает "Интерфакс-Украина".
"В авиационной отрасли мы видим создание 50 аэропортов по всей территории Украины. Мы не говорим про 50 "Борисполей" - мы говорим минимум о пяти международных хабах, минимум о 20 аэропортах, которые будут обеспечивать международное сообщение, а также еще о 20, которые будут обеспечивать регионы", - заявил он.
По его словам, среднее время, которое должна занимать дорога к аэропорту с любой точки страны, должно сократиться до 1 часа.
В плане развития авиационной отрасли - открытие 350 направлений для полетов со всех аэропортов Украины.
Напомним, ранее Омелян анонсировал создание в Украине двух новых авиакомпаний.
Экономическая правда
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