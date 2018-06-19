OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ
О чём все говорили сегодня?
О Нафтогазе. Великобритания заморозит активы "Газпрома" по ходатайству "Нафтогаза".
Между тем в "Нафтогазе" прокомментировали высокие премии за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.
О локомотивах. В GE рассказали, сколько может стоить ремонт старых локомотивов Укрзализныци.
О Нацбанке. НБУ взымает с банков-банкротов 25 миллиардов гривен.
О полезных ископаемых. Держгеонадр готовит на аукцион 44 участка с ресурсами газа в 1 триллион кубов.
О Ryanair. А Ryanair до сих пор не согласовал расписание с "Борисполем".
Хотите узнать больше?
Топ-менеджер General Electric. О планах в Украине, локализации и сотрудничестве в энергетике
Генеральный менеджер General Electric по вопросам поставок и логистики Дэвид Кокс рассказал о сотрудничестве с "Укрзалізницею", локализации производства, модернизации локомотивов и о проектах по возобновляемой энергетике.
Солнечный Север. Как за госсчет построить домашнюю электростанцию
Житомирщина показывает другим регионам, как нужно поддерживать производство энергии из возобновляемых источников: не громкими словами, а деньгами.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"