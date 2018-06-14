OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О Hyperloop. По словам Омеляна, Hyperloop появится в Украине через пять лет.

Также в Мининфраструктуры заявили, что билет на Hyperloop будет стоить дешевле, чем на самолет и поезд.

О Газпроме и Нафтогазе. Споры продолжаются. "Газпром" судебным решением приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом" в рамках контракта на транзит газа.

В Нафтогазе заявили, что обжалуют приостановлении процедуры взыскания.

О друзьях Путина. СБУ почему-то не внесла в санкционного списка друга Путина и его бизнес.

О нефтегазовых участках. Украина выставила на продажу две нефтегазовых участка за 5,5 миллиона гривен. Выставит две.

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