OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ
О Hyperloop. По словам Омеляна, Hyperloop появится в Украине через пять лет.
Также в Мининфраструктуры заявили, что билет на Hyperloop будет стоить дешевле, чем на самолет и поезд.
О Газпроме и Нафтогазе. Споры продолжаются. "Газпром" судебным решением приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом" в рамках контракта на транзит газа.
В Нафтогазе заявили, что обжалуют приостановлении процедуры взыскания.
О друзьях Путина. СБУ почему-то не внесла в санкционного списка друга Путина и его бизнес.
О нефтегазовых участках. Украина выставила на продажу две нефтегазовых участка за 5,5 миллиона гривен. Выставит две.
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