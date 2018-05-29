OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О чём все говорили сегодня?

О Газпроме и Нафтогазе. "Газпром" подал в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения Стокгольмского арбитража в споре с "Нафтогазом" по транзиту газа.

О премиях Нафтогаза. Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" проголосовал за выплату бонусов правлению компании в связи с победой в Стокгольмском арбитраже над российским "Газпромом".

Об Укрнафте. По данным ДФС, 90% дебиторских долгов компании "Укрнафта" принадлежат компаниям-банкротам.

О WebMoney. Международная система Webmoney Transfer сохранит деньги пользователей из Украины и конвертирует их в эквиваленты гривны на эквивалент доллара.

Об угле. Украина резко увеличила его потребление.

О субсидиях. Домохозяйства, которые получают субсидию, тратят на 20% газа больше, чем их соседи, которые платят за топливо полную цену.

О прибыли на ОВГЗ. Кабмин позволит местным бюджетам размещать средства не только на депозитах госбанков, но и в гособлигациям, что позволит местным властям зарабатывать больше, но снизит их заинтересованность в оперативном расходовании средств на развитие инфраструктуры.

И о колонизации Луны. Глава Amazon и Blue Origin Джефф Безос планирует основать колонию на Луне.

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Президентский гамбит: почему Порошенко жертвует Вовком

Главе НКРЭКУ указали на дверь: президент накануне поблагодарил Дмитрия Вовка за работу. ЭП выясняла, что послужило поводом для такого решения Порошенко и кто получит наибольшую выгоду от этого.

Сжечь 25 миллиардов, или Почему субсидиант тратит на 20% больше газа чем сосед

Программа выплаты субсидий неэффективна. Граждане, которые получают такую помощь, тратят на 20% газа больше, чем их соседи, которые платят за топливо полную цену. Выход есть: изменение социальных нормативов и денежная монетизация.