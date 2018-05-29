Україна різко збільшила споживання вугілля

Україна в квітні збільшила споживання кам'яного вугілля на 25,2% в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року - до 3,533 мільйона тонн.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

У порівнянні з березнем цього року споживання вугілля в квітні знизилося на 12,6%.

У березні 2018 року споживання кам'яного вугілля в порівнянні з березнем 2017 року збільшилось на 41,3% - до 4 млн тонн.

Україна через бойові дій на сході країни і блокади вантажообігу з непідконтрольними територіями відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якого сконцентрована на території окупованої частини Донбасу.

Нагадаємо, вугледобувні підприємства України в січні-квітні 2018 року скоротили видобуток вугілля на 14% порівняно з аналогічним періодом 2017 року

Економічна правда