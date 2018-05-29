ДФС: 90% боргів "Укрнафти" належать компаніям-банкрутам

90% дебіторських боргів компанії "Укрнафта" належать компаніям-банкрутам.

Про це у розмові з ЕП повідомив голова Офісу великих платників податків Євген Бамбізов.

За його словами, Державна фіскальна служба перевірила дебіторську заборгованість "Укрнафти" у сумі 12,5 млрд гривень. "90% з цієї суми – заборгованість підприємств-банкрутів або підприємств, які не ведуть діяльності", - повідомив Бамбізов.

Він також наголосив, що перевірка проводилась для того, щоб уся сума податкового боргу компанії була покрита заставним майном.

Однак, за висновками Офісу великих платників податків, для погашення податкового боргу можна використати лише 49 млн гривень дебіторки.

Як повідомив Бамбізов, податковий борг "Укрнафти" становить 15,1 млрд гривень, з яких офіс ВПП адмініструє 2,1 млрд гривень, а регіональні відділення ДФС – 13 млрд гривень.

У податковій заставі знаходяться активи компанії на суму 14,5 млрд гривень.

З них:

основні засоби – АЗС, будівлі, трубопроводи та нафто газопереробне обладнання – на суму 4,9 млрд гривень;

нафтогазові активи – свердловин – на суму 6,9 млрд гривень;

товарно-матеріальні запаси – газ, нафта – на 2,8 млрд гривень.

У судовому порядку "Укрнафта" намагається змусити Офіс взяти на баланс 2,1 млрд куб м газу, видобутого у 2006 році та спожитого населенням до 2008 року.

"Третьою стороною у цьому судовому спорі є "Укртрансгаз", - нагадує Бамбізов. – І саме від "Укртрансгазу" ми отримали інформацію що цього газу "Укрнафти" у сховищах немає. "Укрнафта" намагається змусити нас взяти у заставу газ, якого фізично немає", - говорить Бамбізов.

Останнє судове рішення було на користь "Укрнафти". Окружний адміністративний суд Києва зобов’язав ДФС описати газ.

"Суд вважає, що Податковий Кодекс не достатньо чітко описує дії ДФС у цій ситуації. Погодитись з таким рішення, ми звісно, не можемо. На сьогоднішній день готується апеляційний позов для того, щоб послідовно відстоювати позицію державної фіскальної служби", – пояснив ЕП Бамбізов.

ПАТ "Укрнафта" - найбільша українська нафтовидобувна компанія. НАК "Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція "Укрнафти", групі компаній "Приват" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова - близько 42% акцій.

Галина Калачова, ЕП