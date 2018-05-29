Українці витрачають на 20% більше газу, якщо отримують субсидію

Домогосподарства, які отримують субсидію, витрачають на 20% газу більше, ніж їх сусіди, які сплачують за паливо повну ціну.

Про це йдеться у статті на Економічній правді.

Для аналізу були взяті дані використання газу протягом двох останніх опалювальних періодів 60 тис сімей в Кіровоградській області.

Середнє питоме використання газу на потреби опалення осель субсидіантів було щонайменше в півтора рази більшим, ніж у несубсидіантів.

Повідомляється, що на відміну від несубсидіантів, які оплачують газ за власний кошт, субсидіанти часто не платять за газ взагалі, оскільки субсидії достатньо для оплати всього обсягу спожитого газу з урахуванням так званого обов'язкового платежу.

Цей надлишок виникає через те, що субсидії нараховують за соціальними нормативами, які в багатьох випадках більші за фактичне споживання газу.

За останні чотири роки соціальний норматив на газ для індивідуального опалення переглядався чотири рази і знизився майже в 2,5 рази: з 11 куб м до 4,5 куб м на кв м опалюваної площі на місяць.

Крім того, переглядалися регіональні коефіцієнти для окремих регіонів та поверховості будівель, тривалість опалювального періоду та соціальна норма житла, на яку нараховується субсидія.

Повний текст статті читайте за посиланням: Спалили 25 мільярдів, або Чому субсидіант витрачає на 20% більше газу за сусіда

Економічна правда