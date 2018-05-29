Гроші українців у Webmoney "заморозили" до 2021 року

Міжнародна система Webmoney Transfer збереже гроші користувачів з України та конвертує їх в еквіваленти гривні на еквівалент долара.

Таке звернення отримали користувачі системи WebMoney.UA, повідомляє InternetUA.

Webmoney Transfer зобов'язалася зберегти гроші своїх українських користувачів, і не пізніше 24 травня 2021 року конвертувати титульні знаки WMU з "заморожених" гаманців на титульні знаки WMZ.

Конвертація пройде по курсу гривні до долара, який буде встановлений НБУ на цю дату. З іншими типами титульних знаків, крім гривні, система продовжить в тому ж режимі.

"Цим листом кожен наш користувач в Україні отримує запевнення, що міжнародна система WebMoney Transfer буде продовжувати повноцінне його обслуговування за всіма типами гаманців, крім гривні. Обмін на українську гривню буде відновлений негайно після скасування санкцій, яке, сподіваємося, відбудеться раніше заявленого трирічного терміну" , - йдеться в зверненні.

Нагадаємо, електронна платіжна система WebMoney потрапила до списку санкцій,затверджених Радою національної безпеки і оборони у травні.

Під санкції потрапила не лише WebMoney.ru, яка зареєстрована в РФ, але й британська WebMoney Europe Ltd, а також українська WebMoney.ua.

Санкціями передбачається блокування активів компанії, обмеження торгових операцій, запобігання виведення капіталів з України, призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, обмеження або призупинення ліцензій та інших дозволів, а також блокування провайдерами доступу до сайтів компанії та її субдоменів.

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