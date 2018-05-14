OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О формуле Роттердам+, "литиевых лицензиях" Кононенко и RAB-тарифах.

О формуле Роттердам+. Методика образования оптовой цены на электроэнергию с применением так называемой формулы "Роттердам+" является адекватной и прозрачной, считает глава НКРЭ Вовк.

О RAB-тарифах. Стимулирующее тарифообразование на электроэнергию заработает при условии деполитизации вопроса и конкуренции.

О миллионной мошеннической схеме. Национальный банк обжаловал незаконные действия государственных регистраторов, что позволило остановить мошенническую схему на сумму около 25 миллионов гривен.

О "литиевых лицензиях" Кононенко. ГПУ зарегистрировала уголовное производство в отношении должностных лиц Государственной службы геологии и недр и ООО "Петро-Консалтинг" по подозрению в покушении на присвоение полезных ископаемых в особо крупных размерах.

О ж/д билетах. В течение первого квартала 2018 года в международных кассах Укрзализныци было оформлено 89445 проездных документов.

О Набсовете "Укрнафты". Акционеры ПАО "Укрнафта" рассмотрят вопрос смены состава наблюдательного сонета на собрании 14 июня.

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Дмитрий Вовк: раньше все были специалистами по политике и футболу, а в последнее время — по RAB-тарифам

Об официальном признании Кабмином скандальной формулы "Роттердам+", напряженных отношениях с премьером, а также о резком изменении отношения НКРЭКУ к условиям введения скандальных RAB-тарифов.