Вовк рассказал, когда внедрят RAB—тарифы и насколько вырастут цены

Стимулирующее тарифообразование на электроэнергию заработает при условии деполитизации вопроса и конкуренции.

Об этом заявил в интервью Экономической правде глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк.

"RAB может заработать тогда, когда компании проведут качественные слушания, не будет политизации, и все потребители будут иметь выбор", - сказал он.

По его словам, если ничего не делать, "тогда нас через 11 лет ждет отсутствие сетей, потому что износ будет равен 100%".

"Либо мы принимаем решение, даем компаниям возможность привлекать деньги, заставляем их быть более эффективными", - сказал он.

По его словам, тарифы на электроэнергию вырастут не сильно.

"Да, мы будем платить больше, но не смертельно. Если мы сейчас платим 0,9 грн за кВт-ч и 1,6 грн за кВт-ч, то поляк платит 4 грн за кВт-ч, болгарин — 5 грн за кВт-ч. Я не говорю про Германию, где платят до 10 грн за кВт-ч. Зато они имеют нормальные условия электроснабжения", - пояснил Вовк.

Также глава регулятора разъяснил, каким образом был определен размер ставки на старые и новые активы в размере 12,5% годовых.

"Логика комиссии — ни в коем случае не конкретная цифра. На момент принятия решения учетная ставка НБУ была 12,5%. Комиссия использовала это значение для всех сфер: для облэнерго, "Укрэнерго", сферы централизованного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. В Европе ставки имеют не конкретное значение. Важен подход, принцип, который используется", - заявил Вовк.

"Есть общепринятая практика — применять ставку на уровне стоимости капитала. В Германии дешевле капитал, ниже страновой риск, лучше инвестиционный климат — там ставки ниже. Может быть 4% или 5%", - сказал глава НКРЭ.

По словам Вовка, опыт использования разных размеров ставок на старые и новые активы в других странах не был успешным.

"Разные ставки были использованы в последнее время только в России, и это было фиаско", - резюмировал Вовк.

Напомним, ряд облэнерго согласовали рост цен на электроэнергию для своих бытовых потребителей из-за внедрения стимулирующего тарифообразования.

Ранее в "Правительственном курьере" было опубликовано постановление, которым утверждается новая методика, которая позволит ввести стимулирующие тарифы для облэнерго.

Постановлением закладывается в так называемое RAB-регулирование доходность для облэнерго на уровне 12,5% годовых на новую базу (речь идет об инвестициях в новые активы) и также 12,5% годовых доходности на старую базу (имеющиеся активы компаний).

Напомним, НКРЭКУ подготовила нормативную базу для перевода энергокомпаний на RAB-регулирование в июле 2017 года.

После обнародования документа в экспертной среде началась дискуссия о целесообразности внедрения стимулирующего тарифообразования.

Премьер-министр Гройсман заявил, что в целом поддерживает внедрение RAB-регулирования с целью энергомодернизации облэнерго, но не в таком виде как это предлагает Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг.

Тем не менее, постановление было опубликовано в той редакции, которую и предложила НКРЭ.

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Полный текст интервью с Дмитрием Вовком читайте по ссылке: Дмитрий Вовк: раньше все были специалистами по политике и футболу, а в последнее время — по RAB-тарифам

Экономическая правда