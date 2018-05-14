В Украине стали покупать больше билетов на поезда

В течение первого квартала 2018 года в международных кассах Укрзализныци было оформлено 89445 проездных документов.

Об этом сообщил и.о. главы правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов, передает пресс-служба.

Больше всего проездных документов в международном сообщении продано на вокзалах Львова, Чопа, Киева, Одессы и Хмельницкого.

"За первый квартал этого года в международных кассах Укрзализныци было оформлено 89445 проездных документов. Это превышает показатели аналогичного периода прошлого года - тогда было продано через международные кассы 75502 билеты", - рассказал Кравцов.

"Учитывая рост спроса на международные железнодорожные маршруты, Укрзализныця рассматривает возможность открыть международные кассы на вокзалах станций Стрый, Киверцы, Раздельная-1, Подольск, Вапнярка", - также отметил он.

Евгений Кравцов напомнил, что Укрзализныця совместно с причастными железными дорогами других стран продолжает работу по расширению перечня поездов международного сообщения, на которые можно оформить электронные проездные документы.

Спрос на эту услугу также стабильно растет: с января по апрель 2018 года в международном сообщении со странами Европы на booking.uz.gov.ua оформлено 72606 билетов.

Сейчас кассы для продажи билетов в международном сообщении работающих на железнодорожных вокзалах станций Днепр-Гл., Запорожье, Кривой Рог, Харьков, Сумы, Полтава-Южная, Киев-Пасс., Винница, Жмеринка, Казатин, Хмельницкий, Львов, Черновцы, Чоп, Ужгород, Тернополь, Ровно, Ивано-Франковск, Коломыя, Одесса, Николаев, Херсон, им. Т.Шевченко (Смела), Ровно, Ковель, Луцк, Сарны, Ягодин, Мукачево, Мостиска-2, Шепетовка, Чернигов, Нежин, Житомир, Коростень, Мариуполь, Покровск, Краматорск, Славянск, Рубежное, Северодонецк (от вокзала Лисичанск ).

Напомним, в следующие 10 лет ПАО "Укрзализныця" намерена переориентироваться на дневные поезда и сделать их соотношение с ночными 50 на 50.

Экономическая правда