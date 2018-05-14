Глава Нацкомиссии: Формула "Роттердам+" адекватна и прозрачна

Методика образования оптовой цены на электроэнергию с применением так называемой формулы "Роттердам+" является адекватной и прозрачной.

Об этом заявил в интервью Экономической правде глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк.

"Во первых, она (формула ценообразования "Роттердам+" - ЭП) адекватна. Во-вторых, разработана прозрачно, публично, все органы ее согласовали. Более того, спустя месяц после решения комиссии по ценообразованию на уголь было идентичное решение правительства по ценообразованию на природный газ", - заявил Вовк.

"Логика обоих решений идентична: создать прозрачное рыночное ценообразование", - добавил он.

По словам Вовка, в 2017 году НКРЭКУ обратилась в Энергосообщество, чтобы получить независимое экспертное мнение относительно профессионализма членов регулятора.

"В марте отчет был опубликован — претензий к профессионализму нет", - резюмировал он.

Напомним, НАБУ в феврале 2018 года возбудило уголовное производство в отношении злоупотреблений служебным положением должностных лиц НКРЭКУ при принятии регуляторных решений в пользу энергетических предприятий холдинга "ДТЭК".

Как известно, в марте 2016 года Национальная комиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Это цена, по которой ТЭС продают электроэнергию в рынок. В ней, в частности, учитывается цена на уголь.

Согласно новой методике, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".

Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.

В апреле 2017 года НАБУ сообщило, что начало досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами НКРЭ из-за так называемой формулы "Роттердам+".

Напомним, группа ДТЭК Рината Ахметова контролирует около 80% тепловой электрогенерации и за 11 месяцев 2017 добыла 84% всего энергетического угля в Украине.

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Полный текст интервью с Дмитрием Вовком читайте по ссылке: Дмитрий Вовк: раньше все были специалистами по политике и футболу, а в последнее время — по RAB-тарифам

Экономическая правда