В "Укрнафте" может смениться Набсовет

Акционеры ПАО "Укрнафта" рассмотрят вопрос смены состава наблюдательного сонета на собрании 14 июня.

Об этом сообщила компания в системе раскрытия информации НКЦБФР.



В повестку собрания также включены рассмотрение отчетов правления и НС за 2017 год, распределение прибыли за прошлый год.

Как сообщалось, Лондонский международный арбитражный суд (London Court of International Arbitration) 26 апреля отменил действие ключевых положений акционерного соглашения ПАО "Укрнафта" от 2010 года.



В частности, отменена ст.9 соглашения в части, касающейся избрания главы правления "Укрнафты" из предложенных миноритариями (компаниями бизнесмена Игоря Коломойского) кандидатов.

Также суд отменил положение, согласно которому миноритарии номинируют пять из 11 членов набсовета "Укрнафты" при кворуме в восемь членов органа.

Напомним, в 2015 году три компании – миноритарные акционеры "Укрнафты", подконтрольные олигарху Игорю Коломойскому, подали на "Нафтогаз" иск в Международный арбитражный суд Лондона.

Истцы заявили, что с января 2015 года Нафтогаз пытался захватить контроль над Укрнафтой, нарушая акционерное соглашение.

Ранее миноритарии, благодаря акционерному соглашению от 2010 года и дополнениям к нему от 2011 года, имели эксклюзивное право предлагать общему собранию акционеров кандидата на пост главы правления "Укрнафты", который потом предлагал наблюдательному совету других членов правления, а также право предлагать 5 из 11 членов наблюдательного совета.

Также компании Коломойского жаловались, что "Нафтогаз" и государственные энергорегуляторы заставляли "Укрнафту" продавать газ для населения по цене, ниже себестоимости добычи, не позволяли продавать газ на открытом рынке, а также отобрали часть газа компании, который находился в хранилищах "Укртрансгаза".

"Начиная с января 2015 года, Украина и "Нафтогаз" взяли курс на получение контроля над менеджментом "Укрнафты" путем, который нарушает права заявителей", – говорится в иске.

Также компании Коломойского добавили, что премьер Арсений Яценюк и другие государственные чиновники не скрывали, что законодательные изменения направлены именно на смену руководства "Укрнафты". Для этого они процитировали несколько публичных заявлений Яценюка и заместителя главы "Нафтогаза" Андрея Пасишника на эту тему.

В связи с этим заявители утверждают, что понесли и продолжают нести существенные потери и убытки.

В иске указывалось, что требования миноритариев будут описаны в отдельном документе и содержать требование запретить "Нафтогазу" нарушать свои обязательства согласно акционерному соглашению от 2010 года; описание прав и обязательств заявителей и "Нафтогаза" согласно того же соглашения; описание ущерба и так далее.

Интересы Коломойского в суде будет представлять лондонская юридическая компания Feieldfisher.

В 2015 году премьер Арсений Яценюк заявлял, что из-за этого акционерного соглашения, которое с "Укрнафтой" подписало правительство Юлии Тимошенко, государство потеряло право предлагать кандидатуру председателя правления "Укрнафты". В противном случае Коломойский получал право подавать иск в лондонский суд, а сумма этого иска может составить $5 миллиардов.

Однако принятые Радой в 2015 году изменения в закон об акционерных обществах перекрыли действие этого соглашения.

В то же время юридический анализ соглашения между "Нафтогазом" и "Укрнафтой", который есть в распоряжении "Украинской правды" содержит "заключение о несоответствии большинства ее статей нормам действующего законодательства, а в отдельных случаях, о ничтожности норм соглашения ввиду несоблюдения императивных норм и нарушение публичного порядка".

В частности, незаконными являются нормы о подчинении условий соглашения правовым нормам Англии и разрешения споров исключительно в лондонском суде.

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НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.

Интерфакс-Украина