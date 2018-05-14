Нацбанк раскрыл мошенническую схему на 25 миллионов

Национальный банк обжаловал незаконные действия государственных регистраторов, что позволило остановить мошенническую схему на сумму около 25 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Отмечается, что своевременными и ответственными решениями Министерства юстиции Украины по жалобам Национального банка отменены незаконные действия государственных регистраторов.

Речь идет об остановке министерством мошеннической схемы, которая привела к незаконному завладению третьими лицами зданием в центре Полтавы, залоговой стоимостью более 24,8 млн гривен, принадлежащей ОАО "ВиЭйБи Банк" на праве частной собственности.

В июне 2014 года банк передал здание в ипотеку Национальному банку, о чем в реестр прав внесена соответствующая запись.

Однако, 27 марта 2018 года Национальному банку стало известно, что вышеупомянутое здание неправомерно выведено из-под обременения и перерегистрировано на частную фирму.

При этом, заявление на проведение регистрационных действий вроде подано самым ПАО "ВиЭйБи Банк". Однако, уполномоченное лицо Фонда гарантирования вкладов (ФГВФЛ) сообщила, что не подавала никаких заявлений о внесении записей в реестр.

Стоит отметить, что прекращение ипотеки и обременения запретом отчуждения недвижимого имущества с последующим отчуждением без согласия Национального банка как ипотекодержателя, прямое нарушение его прав и законных интересов, предусмотренных частью 3 статьи 9 Закона Украины "Об ипотеке".

В связи с этим Национальный банк обжаловал в Министерство юстиции Украины принятое государственными регистраторами решение о здания, в частности требовал восстановить записи об ипотеке и обременении имущества ОАО "ВиЭйБи Банк" ипотекой и запретом отчуждения.

В пятницу, 4 мая, Комиссия по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации Министерства юстиции Украины рассмотрела представленные жалобы Национального банка и полностью удовлетворила их.

Экономическая правда