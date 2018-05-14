ГПУ расследует выдачу "литиевой лицензии" окружению Кононенко — нардеп

Генеральная прокуратура зарегистрировала уголовное производство в отношении должностных лиц Государственной службы геологии и недр и ООО "Петро-Консалтинг" по подозрению в покушении на присвоение полезных ископаемых в особо крупных размерах.

Об этом в своем блоге на "Украинской правде" написал народный депутат Алексей Рябчин ("Батькивщина").

По информации депутата, уголовное производство было открыто 20 апреля по номеру 42018000000000927.

Сейчас в судебном реестре информация об этом деле отсутствует.

По данным Рябчина, в марте фирма с целью осуществления плановой деятельности начала обязательную процедуру оценки воздействия на окружающую среду.

В апреле состоялось заседание общественного совета при Великоновоселковской райгосадминистрации, на котором не была поддержана деятельность "Петро-Консалтинг" по разработке литиевых месторождений.

Общественный совет направил письмо в Министерство экологии с просьбой предоставить разъяснения по выбору участка для добычи литиевых руд, влияния на окружающую среду и здоровье людей и провести общественные слушания по этим вопросам.

Как сообщают "Наші гроші", 13 мая 2018 года единственным владельцем "Петро-Консалтинг" стал ее экс-руководитель Игорь Коломиец. На его должность был назначен Перелыгин Егор Евгеньевич, которому установлены ограничения на совершение сделок со спецразрешениями.

Человек с ФИО Перелыгин Егор Евгеньевич является известным банкиром, до недавнего времени он был и.о. председателя правления ОАО "Альпари-банк", 100% акций которого принадлежат бизнесмену из Объединенных Арабских Эмиратов Бахтари Хедаятоллах.

Несмотря на смену владельцев и директора место регистрации "Петро-Консалтинг" осталось неизменным.

Напомним, ранее сообщалось, что компания, связанная с окружением нардепа от БПП Игоря Кононенко и министра энергетики Игоря Насалика - "Петро-Консалтинг" - вне конкурса получила специальное разрешение на разработку 14 миллионов тонн литиевой руды на Донбассе.

Премьер-министр Владимир Гройсман обратился к Генеральной прокуратуре и Специализированной антикоррупционной прокуратуре с просьбой проверить достоверность информации о выдаче Государственной службой геологии и недр лицензий на разработку месторождений лития приближенным к власти лицам без конкурсов и конкурентных принципов.

Ранее директор института геологии КНУ им. Т. Шевченко Владимир Михайлов рассказал, что ресурсы оксида лития в Украине достигают 500 тыс. тонн.

Крупнейшими потребителями лития являются стеклянная и керамическая области – около 31%. Производство аккумуляторных батарей потребляет 23% лития.

Экономическая правда