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Укр / Рус

OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Четверг, 26 апреля 2018, 21:00

О чём все говорили сегодня?

О деньгах Януковича. Из банка Януковича-младшего исчезли 2 миллиарда гривен.

О "Вышках Бойко". Фигурант дела сняла арест с фирмы и части имущества.

О свинине. Компания Колесникова заработала миллиард на мясе свинины.

Об УЗ. Международное рейтинговое агентство S&P повысило кредитный рейтинг Укрзализныци до ограниченного дефолта.

Об автогазе. За последние несколько дней цены на автогаз выросли почти на гривну.

О Нафтогазе. НАК "Нафтогаз Украины" в течение 2017 выплатил 204,068 миллиона гривен своему руководству и наблюдательному совету.

Об Укравтодоре. "Укравтодор" отказывается от ямочного ремонта дорог.

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Разморозили: как из банка Януковича исчезли 2 миллиарда
Несколько лет назад Арсен Аваков сообщил об аресте 2,6 млрд грн на счетах банка Александра Януковича. Как выяснила ЭП, эти деньги из банка уже исчезли.

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Экономическая правда
Укр / Рус
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