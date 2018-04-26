OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ
О чём все говорили сегодня?
О деньгах Януковича. Из банка Януковича-младшего исчезли 2 миллиарда гривен.
О "Вышках Бойко". Фигурант дела сняла арест с фирмы и части имущества.
О свинине. Компания Колесникова заработала миллиард на мясе свинины.
Об УЗ. Международное рейтинговое агентство S&P повысило кредитный рейтинг Укрзализныци до ограниченного дефолта.
Об автогазе. За последние несколько дней цены на автогаз выросли почти на гривну.
О Нафтогазе. НАК "Нафтогаз Украины" в течение 2017 выплатил 204,068 миллиона гривен своему руководству и наблюдательному совету.
Об Укравтодоре. "Укравтодор" отказывается от ямочного ремонта дорог.
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Разморозили: как из банка Януковича исчезли 2 миллиарда
Несколько лет назад Арсен Аваков сообщил об аресте 2,6 млрд грн на счетах банка Александра Януковича. Как выяснила ЭП, эти деньги из банка уже исчезли.