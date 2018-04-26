З банку Януковича-молодшого зникли 2 мільярди гривень

З "Всеукраїнського банку розвитку", який належав сину екс-президента Віктора Януковича Олександру, було виведено близько 2 млрд гривень.

Про це йдеться у статті ЕП.

Нещодавно у ЗМІ з’явилась інформація, що Печерський районний суд зняв арешт з рахунків компаній, які правоохоронці відносили до "орбіти впливу" Олександра Януковича.

Як стало відомо ЕП, з арештованих раніше 2,6 млрд гривень, що знаходились на рахунках у "Всеукраїнському банку розвитку" близько 2 млрд грн вже виведено. Решта коштів існує лише на папері.

Міністр МВС Арсен Аваков у 2015 році повідомляв про арешт 2,6 млрд гривень на рахунках ВБР, проте зараз цих коштів на рахунках уже немає.

"Коли суди зняли арешти з рахунків компаній, кошти було переведено до інших банків", — заявив співрозмовник ЕП, який знайомий з ситуацією в банку.

"Наразі на рахунках банку з пов’язаних з Януковичем коштів знаходиться — 559 млн гривень. Ці кошти знаходяться у 9-й черзі акцептованих вимог кредиторів. Проте ці кошти існують лише віртуально, оскільки активів банку не вистачить на задоволення вимог кредиторів 9-ї черги", - йдеться у статті.

За версією слідства, у 2013-2014 роках службові особи "Всеукраїнського банку розвитку" з метою отримання державних коштів незаконно кредитували "Донецьку залізницю", "Львівську залізницю", "Одеську залізницю", "Південно-Західну залізницю", "Південну залізницю" і "Придніпровську залізницю".

Загальна сума незаконних кредитів становила понад 2,5 млрд грн.

У жовтні 2015 року стало відомо, що слідчі ГСУ МВС заарештували понад 2,6 мільярдів гривень на цих рахунках.

Пізніше у 2016 році деяким вкладникам ВБР вдалося зняти арешт з рахунків.

Крім того, на початку 2017 року 313 млн гривень були перераховані з банку Олександра Януковича на рахунки банку Петра Порошенка і згодом були заарештовані.

16 квітня 2018 року квітня стало відомо, що суд у лютому зняв арешт з рахунків компаній, пов’язаних з сином екс-президента Віктора Януковича Олександром, відкриті в його банку "ВБР".

Слідство розповідало, що на рахунки цих компаній ймовірні фігуранти злочину перерахували загалом майже 550 мільйонів гривень та понад 27 мільйонів доларів США.

Читайте більше в матеріалі "Економічної правди" Розморозили: як з банку Януковича зникли 2 мільярди

Економічна правда