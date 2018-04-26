"Вишки Бойка": фігурант справи зняла арешт з фірми і частини майна

Суд скасував арешт корпоративних прав ТОВ "Альянс-Екопроект" у вигляді внеску до статутного фонду у розмірі 14 млн грн, що складає 100% статутного фонду та належить кіпрській компанії "Вернум Кепітал Менеджмент Лімітед".

Про це свідчить ухвала Печерського райсуду Києва від 17 квітня, пишуть "Наші гроші".

Арешт корпоративних прав вказаної фірми був накладений 14 лютого у рамках т.зв справи "вишок Бойка". Власником кіпрської компанії "Вернум Кепітал Менеджмент Лімітед" на момент накладення арешту була Наталія Ігнатченко, якій належить "Вернум Банк".

Однак станом на квітень єдиною власницею кіпрської фірми стала донька підозрюваної Анастасія Ігнатченко. З огляду на те, що останній не пред’явлено жодних підозр по справі "вишок Бойка", суд скасував арешт корпоративних прав ТОВ "Альянс-Екопроект", а також нерухомості, що належить цій фірмі: земельної ділянки 0,1 га, а також компресорної станції і групи приміщень загальною площею 1480 кв у Києві.

За даними кіпрського реєстру, компанію Vernum Capital Management Limited у серпні 2016 року заснували член наглядової ради "Вернум банку" Леся Горицька з Києва, Анастасія Ігнатченко (зареєстрована у Швейцарії), Павло Мукосєєв з Києва та компанія "Kensington Advisors" з Фінляндії.

У вересні 2017 року засновницями кіпрської компанії стали Наталія Ігнатченко та її дочка Анастасія, а станом на сьогодні у засновниках залишилася лише Анастасія Ігнатченко.

Нагадаємо, Наталія Ігнатченко була затримана 29 січня. Наступного дня їй було повідомлено про підозру у вчиненні ряду тяжких злочинів.

Так, за даними слідства, вона брала участь у заволодінні злочинною організацією екс-президента Віктора Януковича 3,23 млрд гривень "Чорноморнафтогазу" під час закупівлі двох бурових установок у 2010-2012 рр.

Як свідчать матеріали слідства, Наталія Ігнатченко, будучи власником "Вернум Банку" та обіймаючи посаду голови наглядової ради цього банку, особисто вибудувала структуру підконтрольного їй окремого підрозділу злочинної організації Януковича, керувала діями підконтрольних учасників, у тому числі громадян Латвії.

За участі Ігнатченко службові особи "Нафтогазу" та "Чорноморнафтогазу", шляхом забезпечення отримання "Чорноморнафтогазом" від "Нафтогазу" двох безпроцентних позик та участі у конкурсних торгах фіктивних іноземних компаній, здійснили закупівлю у двох іноземних компаній двох морських бурових установок на загальну суму 800 млн доларів при реальній їх вартості 389,3 млн доларів, та заволоділи понад 400 млн доларів.

Оскільки у подальшому при доведенні вини Ігнатченко і винесенні вироку суд може призначити їй покарання у вигляді конфіскації майна, ГПУ клопотала про арешт її майна, в т.ч. корпоративних прав ТОВ "Альянс-Екопроект" (14 млн гривень).

Загалом, якщо не брати до уваги вказану фірму, суд наклав арешт на корпоративні права ще семи підприємств на загальну суму майже 592 млн гривень. Йдеться про ТОВ "Люкс-Інфо", ПАТ "Вернум Банк", ПП "Авто Актив", ТОВ "Фортерес", ТОВ "Інтернаціональна автомобільна компанія", ТОВ "Сервіс Рапід", ТОВ "КБ Сенат". Крім того, були арештовані будівля автосалону, сервісні автоцентри і ділянки під ними.

Відзначимо, що 31 січня Наталії Ігнатченко суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту з носінням електронного браслету, хоча Генпрокуратура просила взяти її під арешт із визначенням застави у розмірі 1 млрд гривень. Домашній арешт Ігнатченко було продовжено до 25 травня.

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