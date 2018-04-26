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Компанія Колеснікова заробила мільярд на свинині

Четвер, 26 квітня 2018, 13:50
 

ПрАТ "АПК-Інвест" в 2017 році отримало чистий прибуток у розмірі 889,1 мільйона гривень, що в 3,5 рази більше, ніж роком раніше.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з повідомленням компанії в системі розкриття інформації НКЦПФР, її чистий дохід у минулому році зріс на 37,9% - до 2,664 млрд грн.

"АПК-Інвест" (ТМ "М'ясна весна") - вертикально інтегрована агропромислова компанія з повним замкнутим циклом виробництва охолодженої свинини.

Згідно з даними системи розкриття інформації НКЦПФР, безпосереднім власником 98% акцій ПрАТ на кінець 2017 року виступало ТОВ "Укрінвест", бенефіціарами "АПК-Інвест", згідно з держреєстру, є Борис Колесніков і його дружина Світлана.

Як повідомляє delo.UA, за підсумками 2017 року "АПК-Інвест" став найбільшим виробником свинини в Україні. У 2017 році компанія наростила поголів'я свиней на 4% - до 300 тисяч.

Раніше повідомлялося, що співголова партії "Опозиційний блок", колишній віце-прем'єр - міністр інфраструктури Борис Колесніков і його дружина Світлана планують поділитися контролем над одним з найбільших виробників свинини в Україні - ПрАТ "АПК-Інвест".

Пізніше Колесніков спростував цю інформацію.

Колесніков свинина АПК
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