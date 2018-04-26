S&P підвищило кредитний рейтинг Укрзалізниці

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підвищило довгостроковий рейтинг дефолту Укрзалізниці з рівня SD до ССС+ (обмежений дефолт).

Про це йдеться в прес-релізі агентства, передає "Інтерфакс-Україна".

"Підвищення рейтингу відображає той факт, що Укрзалізниця завершила реструктуризацію істотної частки боргів і домоглася виключення з умов обігу єврооблігацій на 500 млн доларів з терміном обігу до 2021 року застереження про крос-дефолт по ще неврегульованим зобов'язаннями на 3,9 млрд грн (153 млн доларів) перед місцевим банком", - вказано в документі.

S&P при цьому додає, що переговори з неврегульованих зобов'язань, які становлять близько 12% боргів підприємства, тривають протягом декількох років.

Агентство очікує, що уряд України буде намагатися всіляко уникнути будь-якої процедури банкрутства, в той же час тривалі переговори не впливають на операційну діяльність "Укрзалізниці", на її капітальні витрати і здатність обслуговувати інші непогашені борги.

S&P також підтвердило рейтинг зазначених єврооблігацій "Укрзалізниці" на рівні "ССС+".

Нагадаємо, Standard&Poor's знизило довгостроковий кредитний рейтинг Укрзалізниці з СС до SD ("вибірковий дефолт") у травні 2015 року. 12 травня 2015 року Укрзалізниця заявила про технічний дефолт і намір почати переговори про реструктуризацію своїх зобов'язань.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" залучила інвесткомпанії Dragon Capital і Concorde Capital для організації комунікації з інвесторами.

Як повідомлялося раніше, в лютому 2016 року власники єврооблігацій "Укрзалізниці"схвалили умови реструктуризації.

Як відомо, на момент початку реструктуризації борг держмонополії становив 37,5 млрд грн, з яких 5 млрд грн - борги перед Європейським банком реконструкції та розвитку і Ексімбанком Кореї.

На позику єврооблігацій доводилося 10 млрд грн, решта 22 млрд грн - борги перед внутрішніми кредиторами, переважно банками. Лише 25% всіх боргів УЗ номіновані в гривні, а три чверті - у валюті (долар - 72%, євро - 2%).

Україна і комітет кредиторів досягли угоди про реструктурізацію частини державного боргу загальним обсягом 18 мільярдів доларів.

Реструктуризація передбачає повне списання 3 мільярдів доларів, відстрочку платежів по тілу кредиту в сумі 8,5 мільярда доларів на 4 роки, а також фіксування ставки купона по всіх бондами на рівні 7,75% річних.