Ціни на автогаз стрімко зростають

Роздрібні ціни скрапленого газу посилили зростання, з 25 на 26 квітня в великих мережах АЗС газ в середньому подорожчав ще на 10 копійок за літр.

Про це повідомляє enkorr.

У мережі WOG ціни в середньому по країні зросли на 10 коп./л, ОККО підняла вартість газу на 6 коп./л, "БРСМ-Нафта" - на 13 коп./л.

Підвищив ціни автогазу в своїй мережі і "Приват": на АЗС "Укрнафти" ціни зросли на 9 коп./л, "Авіас" - на 8 коп./л.

Зростання цін спостерігалося і в регіональних мережах. Працюючі в Харківській і Полтавській областях "Укргазвидобування" і "Надія" підвищила ціни на 10 коп./л, Marshal - на 20 коп./л, Рівненська мережа "Олас" збільшила ціни на 15 коп./л.

Середня ціна роздрібна ЗВГ по Україні 26 квітня зросла на 6 коп./л і склала 12,66 грн/л, що становить 43,5% від середньої ціни бензину А-95.

Нагадаємо, з 20 по 23 квітня вартість автогазу в ряді мереж АЗС зросла на 2-50 копійок за літр, а з 24 по 25 ще на 4-20 копійок.

Економічна правда