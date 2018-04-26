"Укравтодор" відмовляється від ямкового ремонту
"Укравтодор" вирішив відмовитися від проведення ямкового ремонту доріг.
Про це повідомив глава "Укравтодор" Славомір Новак на своїй сторінці Facebook.
За заявою Новака, всі ремонти доріг, які проводилися в Україні в 2017 році, виконані на хорошому рівні.
"Так, дефекти можуть бути - це нормально в будь-якій країні світу. Однак за дефекти в межах гарантій відповідають підрядники. Інша справа - аварійні ремонти. Коли сходить сніг, в Україні починається так званий ямковий ремонт. Це не ремонт по своїй суті, це аварійна ліквідація ямковості для забезпечення проїзду по дорогах. Тимчасові, крайні заходи. Частиною нашої стратегії є відмова від таких ремонтів", - зазначив глава "Укравтодору".
За його запевненням, відразу відмовитися від такого ремонту неможливо.
"Наприклад, в минулому році завдяки ямкового ремонту був забезпечений проїзд по 40 тис км доріг. Коштів, які ми витратили на це, - нам вистачило б тільки на 300 км середнього ремонту" - підкреслив Новак.
Нагадаємо, у держбюджеті на 2018 рік 44 млрд гривень закладено на ремонт доріг (з них 32,6 млрд гривень - бюджет Державного дорожнього фонду).
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Економічна правда