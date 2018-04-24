OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О чем все говорили сегодня?

О хакерах. Сайт Министерства энергетики и угольной промышленности Украины атаковали хакеры. Требуют биткоины.

О "Мотор Сичи". Служба безопасности Украины во вторник провела обыски в компании "Мотор Сич" в связи с подозрением в подготовке к диверсии.

Почетный президент АО Мотор Сич, народный депутат Вячеслав Богуслаев сравнил обыски на предприятии с рейдерским захватом.

О российских суднах. Министерство инфраструктуры инициирует обращение в СНБО о запрете входа российских судов во внутренние водные пути Украины из-за высокого уровня террористических угроз.

О посылках. Государственная фискальная служба готовится к вводу в действие нормы об ограничении количества почтовых пересылок, которые граждане имеют право получать без уплаты налогов.

О Косюке. У Косюка появилось 7 конкурентов на покупку фермы во Франции.

О ценах на проезд. В Киеве готовятся повысить цену проезда в транспорте до 8 гривен.

Об украинском лоукостере. Украинская авиакомпания SkyUp, которая анонсировала запуск своих рейсов в апреле, не полетит в указанное время.

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