OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О чём все говорили сегодня?

О заробитчанах. Национальный банк изменил методику расчета объема частных денежных переводов в Украину и уточнил их оценки за 2015-2017 годы. Как оказалось - переводы заробитчан значительно больше, чем считалось ранее.

Об отношениях с РФ. Кабинет министров разорвал программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы.

Об облэнерго. Впервые в Украине тысячи потребителей получили компенсацию от облэнерго за несоблюдение стандартов качества электроснабжения.

О Ryanair. Аэропорт "Борисполь" успешно завершил переговоры с лоукост-авиакомпанией "Ryanair". В который раз.

О дорогах. Кабинет министров утвердил Государственную целевую экономическую программу развития автодорог общего пользования государственного значения на 2018-2022 годы. Обещают хорошие дороги.

Об экспрессе в Борисполь. ПАО "Укрзализныця" получила разрешение на землю под строительство инфраструктуры для экспресса, который будет курсировать между железнодорожным вокзалом и аэропортом "Борисполь".

О Газпроме. Российский "Газпром" готовит иск в международный арбитраж в связи со штрафом Антимонопольного комитета Украины на сумму 172 миллиарда гривен.

О работе. Украинцы в среднем работают на 630 часов в год больше, чем немцы. Средняя продолжительность рабочего года в Украине составляет около 1990 часов.

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"Соя раздора": почему аграрии перекрывают дороги

Накануне украинские фермеры в течение часа блокировали дороги в тринадцати областях Украины. Через так называемые "соевые правки". ЭП объясняет, что это за поправки, и кому они выгодны.

ЭлектроМобильная Украина: какие изменения Рада готовит для любителей электрокаров

Мининфрструктуры подготовило 15-летнюю стратегию електромобилизации страны. Что она предусматривает, и насколько могут подешеветь электрокары?