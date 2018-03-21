Низку обленерго вперше змусили заплатити за неякісні послуги

Вперше в Україні тисячу споживачів отримали компенсацію від обленерго за недотримання стандартів якості електропостачання.

Про це повідомляє прес-служба Нацкомісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг.

Нацкомісія повідомляє, що вперше в Україні 913 споживачів отримали у 2017 році компенсацію за неякісні послуги з електропостачання на загальну суму 116 950 грн від 8-ми обленерго.

З них 90% компенсацій надано ПАТ "Одесаобленерго" та ПрАТ "Київобленерго".

Так, 428 споживачів "Одесаобленерго" минулого року отримали 67,8 тисяч гривень компенсації, а 380 споживачам "Київобленерго" компенсували 38,1 тисяч гривень.

"В той же час, у 2017 році повинні були отримати компенсації майже 120 тисяч споживачів. Це може свідчити про невиконання компаніями вимог Порядку забезпечення стандартів якості надання послуг з електропостачання або надання недостовірної інформації у формах звітності", - йдеться у повідомленні.

Як наголошується, питання щодо компенсацій ще 120 тис. споживачам буде вирішено після перевірок Нацкомісії.

"Враховуючи зазначене, Регулятор у 2018 році при здійсненні перевірок обленерго особливу увагу приділятиме виконанню компаніями вимог Порядку щодо надання компенсацій споживачам. У разі підтвердження порушень компанії зобов’яжуть надати споживачам компенсації у подвійному розмірі", - повідомляє прес-служба.

"Крім цього НКРЕ вилучатиме у обленерго зі структури тарифів на передачу електроенергії місцевими електромережами та/або постачання електроенергії за регульованим тарифом кошти у п’ятикратному розмірі від суми невиплаченої компенсації", - пообіцяли у Нацкомісії.

НКРЕ здійснює держрегулювання діяльності суб'єктів природних монополій в електроенергетиці, теплопостачання, нафтогазовому комплексі, централізованому водопостачанні та водовідведенні, переробки та захоронення побутових відходів, а також забезпечує проведення цінової і тарифної політики в цих сферах.

Економічна правда